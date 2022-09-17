17.09.2022
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Общество
Сегодня день рождения руководителей
Сегодня, 17 сентября отмечает свой день рождения Елена Анатольевна КУЗНЕЦОВА, первый заместитель руководителя администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия).
В этот же день исполнилось 54 года Петру Ивановичу КУШКИРИНУ, генеральному директору ГКУ «Служба государственного заказчика РС (Я).
Сегодня отмечает свой день рождения Татьяна ОКОНЕШНИКОВА-ТОМСКАЯ, предприниматель, директор ООО «Статус».
Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!
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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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