17.09.2022
00:17
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Общество

Сегодня день рождения руководителей

Сегодня, 17 сентября отмечает свой день рождения Елена Анатольевна КУЗНЕЦОВА, первый заместитель руководителя администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнилось 54 года Петру Ивановичу КУШКИРИНУ, генеральному директору ГКУ «Служба государственного заказчика РС (Я).

Сегодня отмечает свой день рождения Татьяна ОКОНЕШНИКОВА-ТОМСКАЯ, предприниматель, директор ООО «Статус».

Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!

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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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