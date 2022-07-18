Сегодня день рождения руководителей

Сегодня, 18 июля исполнилось 67 лет Кириллу Петровичу ГАВРИЛЬЕВУ – КИНТЭНУ, директору Якутского художественного училища (колледжа) им. П.П. Романова, известному живописцу. В этот же день исполнилось 59 лет Степану Ивановичу МОСКВИТИНУ, директору Национального центра аудиовизуального наследия народов Республики Саха (Якутия) имени И.С. Жараева.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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