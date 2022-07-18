18.07.2022
02:11
84
Культура
Сегодня день рождения руководителей
Сегодня, 18 июля исполнилось 67 лет Кириллу Петровичу ГАВРИЛЬЕВУ – КИНТЭНУ, директору Якутского художественного училища (колледжа) им. П.П. Романова, известному живописцу.
В этот же день исполнилось 59 лет Степану Ивановичу МОСКВИТИНУ, директору Национального центра аудиовизуального наследия народов Республики Саха (Якутия) имени И.С. Жараева.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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