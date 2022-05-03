03.05.2022
00:15
22
Общество
Сегодня день рождения руководителей
Сегодня, 3 мая отмечает свой день рождения Ирина Дмитриевна АЛЕКСЕЕВА, руководитель управления архитектуры и градостроительства при главе Республики Саха (Якутия).
В этот же день исполнилось 69 лет Ивану Ильичу ШИШИГИНУ, генеральному директору ОАО «Республиканский проектно-изыскательский институт «Якутпроект».
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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