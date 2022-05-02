02.05.2022
00:14
56
Общество
Сегодня день рождения руководителей
Сегодня, 2 мая отмечает свой день рождения Светлана Тарасовна КЫНАКЫТОВА, генеральный директор ОАО «Якутский хлебокомбинат».
В этот же день отмечает свой день рождения Целестин ЦЮХЦИНСКИЙ, организатор спорта.
Сегодня исполнился 61 год Алексею Максимовичу СКОБЕЛЕВУ, известному предпринимателю.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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