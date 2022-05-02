Сегодня день рождения руководителей

Сегодня, 2 мая отмечает свой день рождения Светлана Тарасовна КЫНАКЫТОВА, генеральный директор ОАО «Якутский хлебокомбинат». В этот же день отмечает свой день рождения Целестин ЦЮХЦИНСКИЙ, организатор спорта. Сегодня исполнился 61 год Алексею Максимовичу СКОБЕЛЕВУ, известному предпринимателю.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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