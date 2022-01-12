Сегодня день рождения руководителей и врача

Сегодня, 12 января отмечает свой день рождения Закира Петровна ИВАНОВА, председатель Союза обществ охотников и рыболовов Якутии. В этот же день исполнилось 58 лет Константину Константиновичу ИЛЬКОВСКОМУ, заслуженному работнику народного хозяйства Республики Саха (Якутия). Сегодня исполнилось 80 лет Николаю Егоровичу БОРИСОВУ, кандидату медицинских наук, отличнику здравоохранения СССР и РС(Я), ветерану труда.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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