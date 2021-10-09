Сегодня день рождения руководителей

Сегодня, 9 октября исполнилось 43 года Георгию Николаевичу МИХАЙЛОВУ, руководителю секретариата главы Республики Саха (Якутия). В этот же день отмечает свой день рождения Евгения Исаевна МИХАЙЛОВА, почетный ректор СВФУ им. М.К. Аммосова, государственный деятель, доктор педагогических наук.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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