09.10.2021
00:41
63
Политика
Сегодня день рождения руководителей
Сегодня, 9 октября исполнилось 43 года Георгию Николаевичу МИХАЙЛОВУ, руководителю секретариата главы Республики Саха (Якутия).
В этот же день отмечает свой день рождения Евгения Исаевна МИХАЙЛОВА, почетный ректор СВФУ им. М.К. Аммосова, государственный деятель, доктор педагогических наук.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
09.10.2021
0
09.10.2021
22
08.10.2021
1313
08.10.2021
401
08.10.2021
349
08.10.2021
240
08.10.2021
564
08.10.2021
242
08.10.2021
661
08.10.2021
964
08.10.2021
499
08.10.2021
208
08.10.2021
296
08.10.2021
217
08.10.2021
298
08.10.2021
164
08.10.2021
413
08.10.2021
209
08.10.2021
152
08.10.2021
158
08.10.2021
197
08.10.2021
201
08.10.2021
446
08.10.2021
261
08.10.2021
485
08.10.2021
422
08.10.2021
1470
08.10.2021
349
08.10.2021
1451
08.10.2021
245
08.10.2021
308
08.10.2021
189
08.10.2021
218
08.10.2021
453
08.10.2021
512
08.10.2021
1197
07.10.2021
2018
07.10.2021
658
07.10.2021
652
07.10.2021
339
07.10.2021
382
07.10.2021
1423
07.10.2021
1694
07.10.2021
411
ТОП НОВОСТИ
04.10.2021
7607
05.10.2021
6305
04.10.2021
6065
07.10.2021
3990
03.10.2021
3481
07.10.2021
3118
04.10.2021
2755
05.10.2021
2732