Сегодня день рождения руководителей

Сегодня, 19 сентября исполнилось 63 года Геннадию Викторовичу ДЕНИСОВУ, директору ГУП «Геологический информационный фонд Республики Саха (Якутия)». В этот же день отмечает свой день рождения Галина Алексеевна БОЧКАРЕВА, председатель Союза журналистов Республики Саха (Якутия).

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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