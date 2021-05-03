Сегодня день рождения руководителей

Сегодня, 3 мая отмечает свой день рождения Ирина Дмитриевна АЛЕКСЕЕВА, руководитель управления архитектуры и градостроительства при главе Республики Саха (Якутия). В этот же день исполнилось 68 лет Ивану Ильичу ШИШИГИНУ, генеральному директору ОАО «Республиканский проектно-изыскательский институт «Якутпроект». Сегодня исполнилось 61 лет Петру Семеновичу ЕФРЕМОВУ, генеральному директору АО ФАПК «Туймаада».

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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