Сегодня день рождения руководителей

Сегодня, 24 декабря исполнилось 48 лет Ивану Васильевичу ЛАЗАРЕВУ, руководителю управления делами главы и правительства Республики саха (Якутия). В этот же день отмечает свой день рождения Туйаара Игоревна ПЕСТРЯКОВА, генеральный директор АУ «Государственная филармонии Республики Саха (Якутия) им. Г.М. Кривошапко».

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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