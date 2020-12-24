24.12.2020
00:06
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Общество
Сегодня день рождения руководителей
Сегодня, 24 декабря исполнилось 48 лет Ивану Васильевичу ЛАЗАРЕВУ, руководителю управления делами главы и правительства Республики саха (Якутия).
В этот же день отмечает свой день рождения Туйаара Игоревна ПЕСТРЯКОВА, генеральный директор АУ «Государственная филармонии Республики Саха (Якутия) им. Г.М. Кривошапко».
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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