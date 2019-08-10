Сегодня день рождения режиссера и журналиста

Сегодня, 11 августа отмечает свой день рождения Лена ИВАНОВА-ГРИММ, известный режиссер. В этот же день отмечает свой день рождения Эмилия АЛИЕВА, известная журналистка.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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