11.08.2019
00:19
70Культура & Образование
Сегодня день рождения режиссера и журналиста
Сегодня, 11 августа отмечает свой день рождения Лена ИВАНОВА-ГРИММ, известный режиссер.
В этот же день отмечает свой день рождения Эмилия АЛИЕВА, известная журналистка.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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