02.11.2021
00:38
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Общество

Сегодня день рождения режиссера, эколога и организатора здравоохранения

Сегодня, 2 ноября отмечает свой день рождения Саймон СЕРГЕЕВ, режиссер телевидения.

В этот же день отмечает свой день рождения Альбина Яковлевна СОСИНА, известный эколог.

Сегодня исполнилось 57 лет Борису Витальевичу АНДРЕЕВУ, организатору здравоохранения.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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