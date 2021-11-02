Сегодня день рождения режиссера, эколога и организатора здравоохранения

Сегодня, 2 ноября отмечает свой день рождения Саймон СЕРГЕЕВ, режиссер телевидения. В этот же день отмечает свой день рождения Альбина Яковлевна СОСИНА, известный эколог. Сегодня исполнилось 57 лет Борису Витальевичу АНДРЕЕВУ, организатору здравоохранения.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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