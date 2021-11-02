02.11.2021
00:38
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Общество
Сегодня день рождения режиссера, эколога и организатора здравоохранения
Сегодня, 2 ноября отмечает свой день рождения Саймон СЕРГЕЕВ, режиссер телевидения.
В этот же день отмечает свой день рождения Альбина Яковлевна СОСИНА, известный эколог.
Сегодня исполнилось 57 лет Борису Витальевичу АНДРЕЕВУ, организатору здравоохранения.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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