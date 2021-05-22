Сегодня день рождения ресторатора, политика и деятеля культуры

Сегодня, 22 мая исполнился 51 год Иннокентию Ивановичу ЛУКИНУ, известному предпринимателю, ресторатору. В этот же день отмечает свой день рождения Зоя Афанасьевна КОРНИЛОВА, известный политик, государственный деятель Якутии. Сегодня отмечает свой день рождения Прасковья Матвеевна КОРЯКИНА, отличник культуры СССР и РС (Я).

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх