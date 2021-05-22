22.05.2021
00:36
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Общество
Сегодня день рождения ресторатора, политика и деятеля культуры
Сегодня, 22 мая исполнился 51 год Иннокентию Ивановичу ЛУКИНУ, известному предпринимателю, ресторатору.
В этот же день отмечает свой день рождения Зоя Афанасьевна КОРНИЛОВА, известный политик, государственный деятель Якутии.
Сегодня отмечает свой день рождения Прасковья Матвеевна КОРЯКИНА, отличник культуры СССР и РС (Я).
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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