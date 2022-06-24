Сегодня день рождения ректора, советника, предпринимателя и писательницы

Сегодня, 24 июня отмечает свой день рождения Саргылана Семеновна ИГНАТЬЕВА, ректор Арктического государственного института культуры и искусств, кандидат педагогических наук, профессор, почетный гражданин Чаппандинского наслега Нюрбинского улуса.

В этот же день отмечает свой день рождения Ирина Семеновна ЯКУШЕВА, советник главы Республики Саха (Якутия).

Сегодня исполнилось 53 года Айкару Романовичу КОНДРАТЬЕВУ, предпринимателю, директору ООО «Энерготехнологии Севера».

24 июня отмечает свой день рождения Алена Алексеевна АФОНИНА, писательница.

В этот же день исполнился 61 год Александру Николаевичу ДРУЖИНИНУ, бывшему министру труда и социального развития Республики Саха (Якутия), отличнику государственной гражданской службы РС (Я).