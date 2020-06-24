24.06.2020
03:30
83
Общество
Сегодня день рождения ректора и советника
Сегодня, 24 июня отмечает свой день рождения Саргылана Семеновна ИГНАТЬЕВА, ректор Арктического государственного института культуры и искусств, заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия).
В этот же день отмечает свой день рождения Ирина Семеновна ЯКУШЕВА, советник главы Республики Саха (Якутия).
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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