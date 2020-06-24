Сегодня день рождения ректора и советника

Сегодня, 24 июня отмечает свой день рождения Саргылана Семеновна ИГНАТЬЕВА, ректор Арктического государственного института культуры и искусств, заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия). В этот же день отмечает свой день рождения Ирина Семеновна ЯКУШЕВА, советник главы Республики Саха (Якутия).

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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