24.06.2021
00:07
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Общество
Сегодня день рождения ректора, бизнесмена и советника
Сегодня, 24 июня отмечает свой день рождения Саргылана Семеновна ИГНАТЬЕВА, ректор Арктического государственного института культуры и искусств.
В этот же день исполнилось 52 года Айкару Романовичу КОНДРАТЬЕВУ, известному бизнесмену, директору ООО «Электротехнологии Севера», учредителю нескольких коммерческих предприятий, общественному деятелю.
Сегодня исполнилось 60 лет Александру Николаевичу ДРУЖИНИНУ, депутату Государственного Собрания (ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) II созыва, бывшему министру труда и социальной защиты республики.
24 июня отмечает свой день рождения Ирина Семеновна ЯКУШЕВА, советник главы Республики Саха (Якутия).
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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