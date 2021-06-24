Сегодня день рождения ректора, бизнесмена и советника

Сегодня, 24 июня отмечает свой день рождения Саргылана Семеновна ИГНАТЬЕВА, ректор Арктического государственного института культуры и искусств. В этот же день исполнилось 52 года Айкару Романовичу КОНДРАТЬЕВУ, известному бизнесмену, директору ООО «Электротехнологии Севера», учредителю нескольких коммерческих предприятий, общественному деятелю. Сегодня исполнилось 60 лет Александру Николаевичу ДРУЖИНИНУ, депутату Государственного Собрания (ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) II созыва, бывшему министру труда и социальной защиты республики. 24 июня отмечает свой день рождения Ирина Семеновна ЯКУШЕВА, советник главы Республики Саха (Якутия).

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх