Сегодня день рождения рекордсмена, режиссера, бизнесмена, общественного деятеля, руководителя, писателя и поэта

Сегодня, 22 июня исполнилось 44 года Ивану БЕЛОЛЮБСКОМУ, организатору спорта, рекордсмену Игр Дыгына.

В этот же день исполнился 46 лет Сергею Станиславовичу ПОТАПОВУ, известному режиссеру, сценаристу, театральному деятелю.

Сегодня исполнился 51 год Анатолию МИХАЙЛОВУ, общественному деятелю, директору по развитию бизнеса в стоматологической фирме «Виват».

22 июня исполнилось 77 лет Вильяму Очировичу ИВАНОВУ, заслуженному юристу Республики Саха (Якутия), председателю республиканского совета общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Республики Саха (Якутия).

В этот же день отмечает свой день рождения Ирина Юрьевна ПОДМАЗКОВА, депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) V созыва, директор Южно-Якутского технологического колледжа.

Сегодня исполнилось 80 лет Павлу Николаевичу ХАРИТОНОВУ – ОЙУКУ, народному писателю Якутии, прозаику, критику, заслуженному работнику культуры Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнилось 65 лет Юрию Егоровичу ДЬЯЧКОВСКОМУ – ДЬУУР, поэту.

22 июня отмечает свой день рождения Пелагея Николаевна СЛЕПЦОВА, отличник культуры Республики Саха (Якутия) и отличник печати РС (Я).