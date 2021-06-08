08.06.2021
00:42
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Общество
Сегодня день рождения редактора, драматурга, юриста, предпринимателей, поэта и мелодиста
Сегодня, 8 июня исполнилось 53 года Виктору Викторовичу ЭВЕРСТОВУ, редактору-директору районной газеты Кобяйского улуса «Дабаан».
В этот же день отмечает свой день рождения Анна ПШЕННИКОВА, известная журналистка, писательница, драматург.
Сегодня исполнился 41 год Ариану ПОПОВУ, известному предпринимателю.
8 июня отмечает свой день рождения Людмила Тимофеевна ГОРЕВА, заслуженный юрист РФ и РС (Я).
В этот же день исполнилось 69 лет Руслану Юрьевичу ШИПКОВУ, бизнесмену, общественному деятелю.
Сегодня исполнилось 70 лет Семену Спиридоновичу КАПИТОНОВУ, поэту.
8 июня исполнилось 70 лет Анатолию Петровичу КОЛОДЕЗНИКОВУ, мелодисту и баянисту.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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