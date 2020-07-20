20.07.2020
03:30
70
Красота & Здоровье
Сегодня день рождения пропагандиста ЗОЖ
Сегодня, 20 июля исполнилось 53 года Матвею Ивановичу ЛЫТКИНУ, президенту Ассоциации скандинавской ходьбы в Республике Саха (Якутия), председателю Якутского РОД по Пропаганде ЗОЖ «Трезвая Якутия».
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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