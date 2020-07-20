Сегодня день рождения пропагандиста ЗОЖ

Сегодня, 20 июля исполнилось 53 года Матвею Ивановичу ЛЫТКИНУ, президенту Ассоциации скандинавской ходьбы в Республике Саха (Якутия), председателю Якутского РОД по Пропаганде ЗОЖ «Трезвая Якутия».

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш

Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!