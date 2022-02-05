Сегодня день рождения промоутера и актера

Сегодня, 5 февраля исполнилось 62 года Семену Владимировичу ЛУКИНУ, тренеру и промоутеру по профессиональному боксу. В этот же день исполнилось 39 лет Алексею Алексеевичу ЕГОРОВУ – ЕРКЕНУ, актеру, режиссеру сценаристу и продюсеру.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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