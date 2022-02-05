05.02.2022
00:41
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Общество

Сегодня день рождения промоутера и актера

Сегодня, 5 февраля исполнилось 62 года Семену Владимировичу ЛУКИНУ, тренеру и промоутеру по профессиональному боксу.

В этот же день исполнилось 39 лет Алексею Алексеевичу ЕГОРОВУ – ЕРКЕНУ, актеру, режиссеру сценаристу и продюсеру.  

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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