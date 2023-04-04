Сегодня день рождения прокуроров, писателя, поэтессы и журналиста

Сегодня, 4 апреля исполнилось 43 года Максиму Николаевичу ПОПОВУ, прокурору Республики Саха (Якутия). В этот же день исполнилось 40 лет Юрию Александровичу КИМУ, Якутскому транспортному прокурору. Сегодня исполнилось 68 лет Степану Ефремовичу СИВЦЕВУ – ХАМАЛГА, якутскому писателю. 4 апреля отмечает свой день рождения Екатерина Александровна КЫЧКИНА, поэтесса. В этот же день исполнилось 45 лет Максиму БЕРЕЗИНУ, журналисту, ведущему НВК САХА, продюсеру. Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ! Глухой переулок, 2/2; 8-411-233-52-84 (доставка) Салон цветов и флористики «Зелёный Рай»

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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