04.04.2023
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Общество
Сегодня день рождения прокуроров, писателя, поэтессы и журналиста
Сегодня, 4 апреля исполнилось 43 года Максиму Николаевичу ПОПОВУ, прокурору Республики Саха (Якутия).
В этот же день исполнилось 40 лет Юрию Александровичу КИМУ, Якутскому транспортному прокурору.
Сегодня исполнилось 68 лет Степану Ефремовичу СИВЦЕВУ – ХАМАЛГА, якутскому писателю.
4 апреля отмечает свой день рождения Екатерина Александровна КЫЧКИНА, поэтесса.
В этот же день исполнилось 45 лет Максиму БЕРЕЗИНУ, журналисту, ведущему НВК САХА, продюсеру.
Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!
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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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