Сегодня день рождения прокурора и народной мастерицы

Сегодня, 24 марта исполнилось 46 лет Сергею Александровичу РОССОЛУ, военному прокурору Военной прокуратуры Якутского гарнизона. В этот же день отмечает свой день рождения Анна Гаврильевна НИКОЛАЕВА, народная мастерица Республики Саха (Якутия), заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия).

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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