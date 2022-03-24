24.03.2022
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Общество
Сегодня день рождения прокурора
Сегодня, 24 марта исполнилось 47 лет Сергею Александровичу РОССОЛУ, военному прокурору Военной прокуратуры Якутского гарнизона.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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