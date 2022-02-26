26.02.2022
02:01
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Общество

Сегодня день рождения прокурора

Сегодня, 26 февраля исполнилось 46 лет Евгению Дмитриевичу ТРОФИМОВУ, заместителю Восточно-Сибирского транспортного прокурора с дислокацией в Якутске.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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