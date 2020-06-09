Сегодня день рождения профессора

Сегодня, 9 июня исполнилось 73 года Макару Макаровичу ЯКОВЛЕВУ, заведующему кафедрой уголовного права и процесса юридического факультета Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, профессору, заслуженному юристу России.

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