02.04.2021
00:21
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Общество
Сегодня день рождения профессора, звезды эстрады и главного редактора
Сегодня, 2 апреля исполнилось 70 лет Валерию Егоровичу СТЕПАНОВУ, доктору физико-математических наук, профессору, заслуженному деятелю науки Республики Саха (Якутия).
В этот же день исполнилось 47 лет Родиону Юрьевичу КРИВОГОРНИЦЫНУ, главному редактору республиканской общественно-политической газеты «Саха сирэ».
Сегодня отмечает свой день рождения ДАЛААНА, звезда якутской эстрады.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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