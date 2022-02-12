12.02.2022
00:31
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Общество

Сегодня день рождения профессора и ветерана госслужбы

Сегодня, 12 февраля исполнилось 65 лет Михаилу Михайловичу ЧЕРОСОВУ, профессору, доктору биологических наук, общественному деятелю.

В этот же день исполнилось 87 лет Будимиру Дмитриевичу СЛЕПЦОВУ, министру просвещения ЯАССР в 1988-1992 годах, заслуженному работнику народного хозяйства Республики Саха (Якутия), общественному деятелю.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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