Сегодня день рождения профессора и общественного деятеля

Сегодня, 11 мая исполнилось 70 лет Владимиру Петровичу ДАНИЛОВУ, доктору юридических наук, профессору, заслуженному работнику народного хозяйства Республики Саха (Якутия). В этот же день отмечает свой день рождения Флида Миргазимовна ГАББАСОВА, генеральный директор ООО «Айгуль», общественный деятель.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх