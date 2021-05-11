11.05.2021
00:17
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Общество
Сегодня день рождения профессора и общественного деятеля
Сегодня, 11 мая исполнилось 70 лет Владимиру Петровичу ДАНИЛОВУ, доктору юридических наук, профессору, заслуженному работнику народного хозяйства Республики Саха (Якутия).
В этот же день отмечает свой день рождения Флида Миргазимовна ГАББАСОВА, генеральный директор ООО «Айгуль», общественный деятель.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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