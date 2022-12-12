12.12.2022
02:44
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Общество
Сегодня день рождения продюсера, лидера саха диаспоры и чемпиона
Сегодня, 12 декабря отмечает свой день рождения Людмила ЗОРИНА, продюсер телепрограммы «Охота и рыбалка в Якутии».
В этот же день отмечет свой день рождения Александра АРГУНОВА – КУЭРЭГЭЙ, лидер Саха диаспоры в Исландии, пропагандист якутской культуры.
Сегодня исполнился 41 год Александру Степановичу КОНТОЕВУ, известному российскому и белорусскому борцу вольного стиля, лауреату Государственной премии Республики Саха (Якутия) имени А. Е. Кулаковского.
Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!
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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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