26.01.2020
00:19
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Культура & Образование
Сегодня день рождения примадонны
Сегодня, 26 января отмечает свой день рождения Владлена Павловна БУРНАШОВА – САХАЯ, примадонна якутской эстрады, режиссер и заслуженная артистка Республики Саха (Якутия).
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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