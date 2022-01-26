Сегодня день рождения примадонны и деятеля культуры

Сегодня, 26 января отмечает свой день рождения Сахая – Владилена Павловна БУРНАШОВА, звезда якутской эстрады, В этот же день отмечает свой день рождения Варвара Ильинична ЗАРОВНЯЕВА, заведующая экспозиционно- выставочным залом Национального художественного музея Республики Саха (Якутия).

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх