26.01.2022
00:15
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Культура
Сегодня день рождения примадонны и деятеля культуры
Сегодня, 26 января отмечает свой день рождения Сахая – Владилена Павловна БУРНАШОВА, звезда якутской эстрады,
В этот же день отмечает свой день рождения Варвара Ильинична ЗАРОВНЯЕВА, заведующая экспозиционно- выставочным залом Национального художественного музея Республики Саха (Якутия).
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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