02.10.2021
00:53
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Общество
Сегодня день рождения пресс-секретаря, руководителей, журналиста, экс-депутата и экс-руководителя
Сегодня, 2 октября исполнилось 55 лет Афанасию Ивановичу НОЕВУ, пресс-секретарю главы Республики Саха (Якутия), отличнику государственной молодежной политики РС (Я), отличнику образования РС (Я).
В этот же день исполнилось 55 лет Алексею Владимировичу КОРОВИНУ, бывшему руководителю ГУП ТЦТР РС (Я).
Сегодня исполнилось 43 года Захару Николаевичу НИКИТИНУ, директору Якутского колледжа культуры и искусств.
2 октября исполнилось 47 лет Олегу ПИСАРЕВСКОМУ, известному журналисту.
В этот же день отмечает свой день рождения Вера ДУШКЕВИЧ, исполнительный директор этнографического комплекса «Чочур Муран», общественный деятель.
Сегодня исполнилось 66 лет Виктору Васильевичу ЗЕМСКОВУ, депутату Ил Тумэн пятого созыва.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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