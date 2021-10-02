Сегодня день рождения пресс-секретаря, руководителей, журналиста, экс-депутата и экс-руководителя

Сегодня, 2 октября исполнилось 55 лет Афанасию Ивановичу НОЕВУ, пресс-секретарю главы Республики Саха (Якутия), отличнику государственной молодежной политики РС (Я), отличнику образования РС (Я).

В этот же день исполнилось 55 лет Алексею Владимировичу КОРОВИНУ, бывшему руководителю ГУП ТЦТР РС (Я).

Сегодня исполнилось 43 года Захару Николаевичу НИКИТИНУ, директору Якутского колледжа культуры и искусств.

2 октября исполнилось 47 лет Олегу ПИСАРЕВСКОМУ, известному журналисту.

В этот же день отмечает свой день рождения Вера ДУШКЕВИЧ, исполнительный директор этнографического комплекса «Чочур Муран», общественный деятель.

Сегодня исполнилось 66 лет Виктору Васильевичу ЗЕМСКОВУ, депутату Ил Тумэн пятого созыва.