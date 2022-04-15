Сегодня день рождения пресс-секретаря, народного мастера, артистки, художника и хозяйки усадьбы

Сегодня, 15 апреля исполнилось 37 лет Алексею СОКОЛОВУ, пресс-секретарю мэра Якутска. В этот же день исполнилось 66 лет Луке Митрофановичу ЕГОРОВУ, народному мастеру Республики Саха (Якутия), владельцу ювелирной фирмы «Уран саха». Сегодня отмечает свой день рождения Степанида Ильинична БОРИСОВА, народная артистка Республики Саха (Якутия) и Российской Федерации. 15 апреля исполнилось 68 лет Василию Петровичу КРАВЧУКУ, известному живописцу, В этот же день отмечает свой день рождения Валентина Иннокентьевна АТЛАСОВА, хозяйка этнической Усадьбы АТЛАСОВЫХ.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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