Сегодня день рождения пресс-секретаря и звезды шоу-бизнеса

Сегодня, 11 июля исполнилось 38 лет Василию Алексеевичу АМБРОСЬЕВУ, руководителю пресс-службы АО «Сахатранснефтегаз». В этот же день отмечает свой день рождения Елизавета ГАЗИЗОВА, светская львица, ведущая мероприятий.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх