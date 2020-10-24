24.10.2020
00:43
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Общество
Сегодня день рождения пресс-секретаря и спортсмена
Сегодня, 24 октября отмечает свой день рождения Ася СОЛОВЬЕВА, пресс-секретарь Министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий.
В этот же день исполнилось 32 года Ньургуну Дмитриевичу ПЕТУХОВУ, известному спортсмену, вольнику.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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