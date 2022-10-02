02.10.2022
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Общество
Сегодня день рождения пресс-секретаря и руководителя
Сегодня, 2 октября исполнилось 56 лет Афанасию Ивановичу НОЕВУ, пресс-секретарю главы Республики Саха (Якутия).
В этот же день исполнилось 44 года Захару Николаевичу НИКИТИНУ, директору Якутского колледжа культуры и искусств.
Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!
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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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