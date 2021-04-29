29.04.2021
00:23
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Общество

Сегодня день рождения пресс-секретаря и мелодиста

Сегодня, 29 апреля отмечает свой день рождения Сардана СИВЦЕВА, пресс-секретарь АО «АРКТИК-КАПИТАЛЛ».

В этот же день исполнилось 65 лет Ивану Гаврильевичу ГОГОЛЕВУ, мелодисту, члену творческого объединения мелодистов Намского улуса «Туллук хаара».

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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