29.04.2021
00:23
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Общество
Сегодня день рождения пресс-секретаря и мелодиста
Сегодня, 29 апреля отмечает свой день рождения Сардана СИВЦЕВА, пресс-секретарь АО «АРКТИК-КАПИТАЛЛ».
В этот же день исполнилось 65 лет Ивану Гаврильевичу ГОГОЛЕВУ, мелодисту, члену творческого объединения мелодистов Намского улуса «Туллук хаара».
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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