04.05.2021
00:10
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Общество

Сегодня день рождения пресс-секретаря и кукольной мастерицы

Сегодня, 4 мая отмечает свой день рождения Наталья ШЕЛБОГАЕВА, пресс-секретарь АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.

В этот же день отмечает свой день рождения Харчаана Дмитриевна БАППАГАЙ, известная кукольная мастерица.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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