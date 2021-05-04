04.05.2021
00:10
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Общество
Сегодня день рождения пресс-секретаря и кукольной мастерицы
Сегодня, 4 мая отмечает свой день рождения Наталья ШЕЛБОГАЕВА, пресс-секретарь АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.
В этот же день отмечает свой день рождения Харчаана Дмитриевна БАППАГАЙ, известная кукольная мастерица.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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