Сегодня день рождения пресс-секретаря, чемпиона, звезды эстрады, руководителя и деятеля культуры

Сегодня, 23 апреля отмечает свой день рождения Ольга ГОЛИКОВА, пресс-секретарь Республиканской больницы №2 – Центра экстренной медицинской помощи Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнилось 55 лет Николаю Николаевичу ЦЫПАНДИНУ, трехкратному чемпиону мира, пятикратному чемпиону Европы по самбо, мастеру спорта международного класса.

Сегодня исполнилось 44 года Александру Игоревичу ДЬЯЧКОВСКОМУ – СААРЫНУ, звезде якутской эстрады.

23 апреля исполнилось 67 лет Роману Гаврильевичу ДМИТРИЕВУ, организатору сельского хозяйства.

В этот же день исполнился 61 год Афанасию Васильевичу МИГАЛКИНУ, директору Института письменности Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, советнику архиепископа Якутского и ленского Романа.

Сегодня отмечает свой день рождения Тамара Егоровна СЛЕПЦОВА, заслуженный работник культуры РС (Я), отличник культуры СССР.