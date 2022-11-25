Сегодня день рождения пресс-секретаря, артистки и ветерана

Сегодня, 25 ноября отмечает свой день рождения Надежда Викторовна ДВОРЕЦКАЯ,

старший помощник руководителя управления (по информационному взаимодействию с

общественностью и средствами массовой информации) Следственного управления

Следственного комитета РФ по РС (Я).

В этот же день отмечает свой день рождения Тамара Ивановна ПОПОВА, звезда якутской

эстрады.

Сегодня исполнилось 77 лет Николаю Васильевичу ЛЕПЧИКОВУ, заслуженному работнику

народного хозяйства Республики Саха (Якутия).

Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!

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