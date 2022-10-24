24.10.2022
07:00
128
Общество
Сегодня день рождения пресс-секретаря
Сегодня, 24 октября отмечет свой день рождения Ася Николаевна СОЛОВЬЕВА, руководитель АК АЛРОСА в Мирном.
Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!
Глухой переулок, 2/2;
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Салон цветов и флористики «Зелёный Рай»
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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