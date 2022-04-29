29.04.2022
00:41
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Общество
Сегодня день рождения пресс-секретаря
Сегодня, 29 апреля отмечает свой день рождения Сардана СИВЦЕВА, известный журналист, пресс-секретарь АК «АРКТИК-КАПИТАЛ».
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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