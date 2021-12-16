16.12.2021
00:14
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Общество

Сегодня день рождения пресс-секретаря

Сегодня, 16 декабря отмечает свой день рождения Ульяна ЕВСЕЕВА, начальник пресс-службы Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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