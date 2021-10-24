24.10.2021
00:39
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Общество
Сегодня день рождения пресс-секретаря
Сегодня, 24 октября отмечает свой день рождения Ася СОЛОВЬЕВА, руководитель пресс-службы АЛРОСА в Мирном.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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