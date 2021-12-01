01.12.2021
00:55
33
Культура
Сегодня день рождения преподавателя
Сегодня, 1 декабря отмечает свой день рождения Александра Гаврильевна МУЧИНА, преподаватель АГИКИ.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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