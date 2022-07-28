Сегодня день рождения председателя суда и спортивного обозревателя

Сегодня, 28 июля исполнилось 52 года Игорю Владимировичу МАКАРОВУ, председателю Арбитражного суда Республики Саха (Якутия). В этот же день исполнилось 52 года Игорю Юрьевичу НИКИТИНУ, заслуженному работнику народного хозяйства Республики Саха (Якутия). Сегодня исполнилось 38 лет Николаю БЯСТИНОВУ, спортивному обозревателю.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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