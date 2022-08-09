Сегодня день рождения председателя правительства, руководителей, депутата, политика, артиста и писательницы

Сегодня, 9 августа исполнилось 59 лет Андрею Владимировичу ТАРАСЕНКО, председателю правительства Республики Саха (Якутия).

В этот же день отмечает свой день рождения Ольга Николаевна ЕГОРОВА, руководитель управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Саха (Якутия).

Сегодня отмечает свой день рождения Саргылана Афанасьевна ВАСИЛЬЕВА, депутат Якутской городской Думы, главный врач ГБУ РС (Я) «Якутская городская больница №2».

9 августа исполнилось 57 лет Александру Витальевичу ЖУРАКОВСКОМУ, координатору Дальневосточного федерально-окружного отделения Гражданского Комитета России и председателю Якутского республиканского общественного экологического движения «Защитим природу Якутии».

В этот же день отмечает свой день рождения Альбина Владимировна СИВЦЕВА, руководитель ГБУ ПС (Я) «Якутский республиканский наркологический диспансер».

Сегодня исполнился 81 год Александру Ивановичу КАУЗНЕЦОВУ, народному артисту РФ, заслуженному артисту РФ и РС (Я), лауреату Государственной премии им. П.А. Ойунского.

9 августа отмечает свой день рождения Августина Семеновна ХАБАРОВА-ВЛАДИМИРОВА, писательница, отличник образования РС (Я).