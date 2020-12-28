28.12.2020
03:40
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Общество
Сегодня день рождения предпринимателя, руководителя, журналиста и художницы
Сегодня, 28 декабря отмечает свой день рождения Туйара Васильевна СУТАКОВА, известный предприниматель, общественный деятель, владелица салонов обуви BASCONI и ManZoni в Якутске.
В этот же день исполнилось 59 лет Ариану Рафаэлевичу ЕРМОЛАЕВУ, руководителю ГБУ РС (Я) «Станция переливания крови».
Сегодня отмечает свой день рождения Маргарита Егоровна ВИНОКУРОВА, известный журналист, ветеран педагогики и журналистики, Почетный гражданин Оймяконского и Эвено-Бытантайского улусов.
28 декабря отмечает свой день рождения Мария Афанасьевна РАХЛЕЕВА, известная художница, заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутия), заслуженный художник РФ.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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