28.12.2020
03:40
134

Общество

Сегодня день рождения предпринимателя, руководителя, журналиста и художницы

Сегодня, 28 декабря отмечает свой день рождения Туйара Васильевна СУТАКОВА, известный предприниматель, общественный деятель, владелица салонов обуви BASCONI и ManZoni в Якутске.

В этот же день исполнилось 59 лет Ариану Рафаэлевичу ЕРМОЛАЕВУ, руководителю ГБУ РС (Я) «Станция переливания крови».

Сегодня отмечает свой день рождения Маргарита Егоровна ВИНОКУРОВА, известный журналист, ветеран педагогики и журналистики, Почетный гражданин Оймяконского и Эвено-Бытантайского улусов.

28 декабря отмечает свой день рождения Мария Афанасьевна РАХЛЕЕВА, известная художница, заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутия), заслуженный художник РФ.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх