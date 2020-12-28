Сегодня день рождения предпринимателя, руководителя, журналиста и художницы

Сегодня, 28 декабря отмечает свой день рождения Туйара Васильевна СУТАКОВА, известный предприниматель, общественный деятель, владелица салонов обуви BASCONI и ManZoni в Якутске.

В этот же день исполнилось 59 лет Ариану Рафаэлевичу ЕРМОЛАЕВУ, руководителю ГБУ РС (Я) «Станция переливания крови».

Сегодня отмечает свой день рождения Маргарита Егоровна ВИНОКУРОВА, известный журналист, ветеран педагогики и журналистики, Почетный гражданин Оймяконского и Эвено-Бытантайского улусов.

28 декабря отмечает свой день рождения Мария Афанасьевна РАХЛЕЕВА, известная художница, заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутия), заслуженный художник РФ.