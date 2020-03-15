Сегодня день рождения предпринимателя, мелодиста, врача и журналистов

Сегодня, 16 марта исполнилось 60 лет Петру Николаевичу АНДРЕЕВУ, известному предпринимателю, владельцу комплекса «Орто Дойду». В этот же день исполнилось 57 лет Владимиру Петровичу ИНДИГИРСКОМУ, мелодисту, музыкальному обозревателю, музыкальному педагогу, заслуженному работнику культуры Республики Саха (Якутия). Сегодня исполнилось 35 лет Ивану Петровичу ЛУЦКАНУ, заведующему пригородным отделением Медцентра г. Якутска, кандидату медицинских наук, общественному деятелю. Сегодня отмечают свои дни рождения Елена АГАФОНОВА и Ирина ЕЛИСЕЕВА, известные журналисты.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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