Сегодня день рождения предпринимателя и редактора журнала

Сегодня, 18 ноября отмечает свой день рождения Геннадий МАМИН, известный предприниматель. В этот же день отмечает свой день рождения Людмила КОМИОНКО, главный редактор журнала «Свадебный Якутск», известный фотограф.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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