18.11.2020
00:39
28
Общество
Сегодня день рождения предпринимателя и редактора журнала
Сегодня, 18 ноября отмечает свой день рождения Геннадий МАМИН, известный предприниматель.
В этот же день отмечает свой день рождения Людмила КОМИОНКО, главный редактор журнала «Свадебный Якутск», известный фотограф.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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