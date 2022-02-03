Сегодня день рождения предпринимателя, артисток, аудитора и поэта

Сегодня, 3 февраля отмечает свой день рождения Гаврил Петрович СТРУЧКОВ, предприниматель, издатель.

В этот же день отмечает свой день рождения Анегина Егоровна ДМИТРИЕВА-ИЛЬИНА, народная артистка СССР и РСФСР.

Сегодня отмечает свой день рождения Елена Николаевна ЛУКИНА, аудитор Счетной палаты Республики Саха (Якутия).

3 февраля исполнился 71 год Валериану Парфентьевичу НИКОЛАЕВУ, доктору медицинских наук, поэту.

В этот же день отмечает свой день рождения Маргарита Михайловна БОРИСОВА, артистка театра и кино, заслуженная артистка Республики Саха (Якутия).

Сегодня отмечает свой день рождения Ольга Владимировна ЗАХАРОВА, отличник телерадиовещания Республики Саха (Якутия).