03.02.2022
00:38
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Общество

Сегодня день рождения предпринимателя, артисток, аудитора и поэта

Сегодня, 3 февраля отмечает свой день рождения Гаврил Петрович СТРУЧКОВ, предприниматель, издатель.  

В этот же день отмечает свой день рождения Анегина Егоровна ДМИТРИЕВА-ИЛЬИНА, народная артистка СССР и РСФСР.  

Сегодня отмечает свой день рождения Елена Николаевна ЛУКИНА, аудитор Счетной палаты Республики Саха (Якутия).

3 февраля исполнился 71 год Валериану Парфентьевичу НИКОЛАЕВУ, доктору медицинских наук, поэту.

В этот же день отмечает свой день рождения Маргарита Михайловна БОРИСОВА, артистка театра и кино, заслуженная артистка Республики Саха (Якутия).

Сегодня отмечает свой день рождения Ольга Владимировна ЗАХАРОВА, отличник телерадиовещания Республики Саха (Якутия).

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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