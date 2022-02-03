03.02.2022
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Общество
Сегодня день рождения предпринимателя, артисток, аудитора и поэта
Сегодня, 3 февраля отмечает свой день рождения Гаврил Петрович СТРУЧКОВ, предприниматель, издатель.
В этот же день отмечает свой день рождения Анегина Егоровна ДМИТРИЕВА-ИЛЬИНА, народная артистка СССР и РСФСР.
Сегодня отмечает свой день рождения Елена Николаевна ЛУКИНА, аудитор Счетной палаты Республики Саха (Якутия).
3 февраля исполнился 71 год Валериану Парфентьевичу НИКОЛАЕВУ, доктору медицинских наук, поэту.
В этот же день отмечает свой день рождения Маргарита Михайловна БОРИСОВА, артистка театра и кино, заслуженная артистка Республики Саха (Якутия).
Сегодня отмечает свой день рождения Ольга Владимировна ЗАХАРОВА, отличник телерадиовещания Республики Саха (Якутия).
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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